【日盛投顧】牛年紅盤指數再度創高



◆四大主軸

多 空：指數再創新高 車用、LED、航運吸睛

區 間：14,650-15,200

主 流：車用、LED、航運、IC 設計、鋼鐵

◆大盤：牛年紅盤指數再度創高

1. 牛年新春第一交易日，熱錢持續流入亞洲，新台幣再度升值，台股加權指數受惠外資買盤歸隊，指數再創新高並即將挑戰 15,000 整數大關；OTC 指數漲幅比集中市場小。盤面資金聚焦車用、LED、航運、鋼鐵及 IC 設計，終場指數上漲 169.5 點，漲幅 1.15%，收在 14,902.03 點，成交金額為 3,479.48 億元。三大法人合計買超 251.35 億元：外資買超 233.05 億元、投信賣超 14.52 億元、自營商買超 32.82 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：量增上漲，後續回檔須量縮，上漲須量增。

（2）、均線：支撐為 5 日線 (約 14,655 點) 附近，壓力為 15,200 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 進入超買區，指數仍要提防震盪。

3. 櫃買指數上漲 0.92%，收在 185.8 點。短線支撐為 183 點附近，壓力為 190 點附近。

4. 台股選股方向可留意遊戲、車用、NB、鋼鐵、航運、紡織等。

◆結構：車用、LED、航運表現強勢

1. 車用：特斯拉（Tesla）公布 2020 年第 4 季交車成績單，全球交車數突破 18 萬輛大關，再創史上新高，台廠相關供應鏈成為 2021 年元旦開紅盤資金聚焦族群，3665 貿聯 - KY 及 1536 和大股價雙雙攻上漲停，4551 智伸科及 6288 聯嘉上漲均超過 5%；另外其他非特斯拉供應鏈的車用個股股價也皆有表現，2355 敬鵬股價再度放量攻上漲停，創本波新高。

2.LED：2021 年市場預期 mini LED 的開案量可望大幅拉升，市調機構預估可望上看 1,000 萬台，相當於超過 10 倍的成長，除了蘋果規劃在平板、筆電導入 mini LED 背光之外，電視品牌大廠也相繼發表 mini LED 背光電視，相關 LED 廠 2393 億光、6168 宏齊、3031 佰鴻等股價皆攻上漲停。

3. 航運：國際貨櫃航運運價持續上漲，2609 陽明在 2020 封關日法說會釋出公司 35 年從沒有過的好光景，周一股價再度攻上漲停，也帶動相關族群 2603 長榮同樣攻上漲停，2615 萬海上漲超過 7%。

4. 操作建議：牛年新春第一交易日，新台幣再度升破新高，台股在資金行情外資歸買盤引爆下開出紅盤，短線上我們認為在 5 日線未跌破前仍有機會再持續走高，建議逢低挑選產業具漲價以及營收持續成長的電子股佈局，操作上勿過度追高，選股佈局上可留意遊戲、車用、NB、鋼鐵、航運、紡織等。

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