晶電趕在合併前提列資產減損39.6億元 影響去年EPS 3.7元

LED 大廠晶電 (2448-TW) 今 (4) 日公告，進行資產減損，預估將認列無形資產及其他資產減損合計約 39.6 億元，影響去年每股純益約 3.7 元，趕在與隆達 (3698-TW) 合組的富采投控上市前打消呆帳。

晶電表示，考量未來新型顯示技術 mini-LED 及 micro-LED 為發展重點，董事會依照未來業務計畫，討論去年資產減損評估測試結果後，決定提列 2014 年併購的璨圓光電商譽減損 31.8 億元，及其他相關固定資產減損 3.5 億元。

晶電解釋，璨圓光電既有 LED 產品線處於高度競爭外，未來轉作生產新型顯示技術的 mini-LED 及 micro-LED 等新產品的機會也甚低，因此，依據國際會計準則第 36 號公報規定進行減損評估測試後提列減損。

另外，晶電的客戶東貝光電，先前提供轉投資公司股權質押予晶電作為應收帳款擔保品，但因東貝轉投資公司營運狀況變差，而產生應收帳款減損跡象，晶電表示，經評估對其應收帳款減損損失約 4.3 億元。

不過，晶電強調，此項資產減損對營運及現金流量並未產生重大影響，也不會影響接下來富采投控的營運及財報，截至晶電去年第三季財報，現金及約當現金為 65.1 億元、負債比率 26.3%。