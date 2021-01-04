疫情挫股市 去年上市公司庫藏股買回達177件 42件執行率100%

新冠肺炎疫情引爆全球股災，為搶救公司股價、穩定投資信心，去 (2020) 年共 177 件執行庫藏股買回，年增幅達 2.7 倍，其中有 42 件買回庫藏股執行率 100%，另有 65 件執行率低於 50%。

台股去年 3 月初隨全球股市跳水，一度跌破 10 年線關卡，除了國安基金啟動護盤計畫外，上市公司也積極自救，陸續宣布啟動庫藏股展開自救計畫，當中不乏聯發科、台泥等權值股，根據證交所資料，光是去年 3 月就有 195 檔台股啟動庫藏庫自救計畫。

根據證交所統計，去年共有 177 件庫藏股執行買回，較前年僅 47 件執行買回，年增幅大增 2.7 倍。其中 170 家因期限屆滿或已執行完畢，期間有 42 家執行率高達 100%，另有 65 家考量股價回穩與股東權益等因素，執行不到 50%。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，去年外資對台股創下歷年最大賣超規模，但仍無損台股氣勢，指數屢次改寫歷史新猷，顯示去年漲勢主要靠內資拉抬。

葉獻文指出，預期在今年景氣持續轉佳情況下，台股可望受惠景氣好轉與弱勢美元趨勢吸引外資回補，進而形塑指數上揚動力。