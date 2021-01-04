〈鴻海研究院揭牌〉電動車競爭三足鼎立 劉揚偉：資通訊產業最具優勢

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，現在電動車是趨勢，競爭來自三股力量，傳統車廠、網路新創，以及資通訊產業，但目前看來，資通訊業者在供應鏈、人員管理上都有優勢，並可透過平台解決造車問題，將是電動車產業中，最具優勢的一股力量。

劉揚偉指出，傳統造車業雖然最懂車，但供應鏈相對單一封閉，這次疫情爆發，傳統造車業受影響最大，也是因為供應鏈比較弱 (Weak)。

至於網路創新業者，劉揚偉分析，主要是走軟體以及平台發展，但還是得建立在硬體上，要如何解決軟硬整合會是關鍵，現在最紅的某業者，遲早會碰上問題需要解決。

劉揚偉強調，資通訊產業過去從電腦、手機到伺服器，過去 30 年不只有非常好垂直整合的供應鏈，也積累工程人力、能力，其中在人力的部分，以目前手機進入成長高原期，那只要 7 成工程人員維持就好，3 成跑去開拓新產業，並透過平台就能解決造車問題。

而鴻海轉型三大產業中另一應用，自主移動式機器人 (AMR)，劉揚偉表示，雖然關鍵都在移動、行動控制器，不過應用環境不同，汽車在外面，但 AMR 可能應用在室內環境如健康照護，因此在移動模式、辨識系統、噪音等要求都會有所不同，而目前鴻海是與工業電腦廠凌華 (6166-TW) 合資成立法博機器人共同發展 AMR。