〈鴻海研究院揭牌〉拚提升毛利率、看好ICT擁優勢 七大亮點一次看

鴻海研究院今 (4) 日舉行揭牌儀式，由鴻海 (2317-TW) 董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉主持，創辦人郭台銘強調，台灣要有更多護國神山，希望鴻海集團至少可以看到台積電的方向盤；此外，劉揚偉也宣示，將從製造的鴻海轉型為科技的鴻海，技術發展將是毛利率提升至 10% 的關鍵。以下是今日鴻海研究院揭牌的七大看點。

一、鴻海研究院人事布達 李維斌任執行長

鴻海研究院今天正式揭牌，並進行人事布達，研究院執行長將由李維斌博士擔任、同時兼任資通安全研究所所長，量子計算研究所所長由謝明修博士擔任，人工智慧研究所所長則由栗永徽博士擔任，未來鴻海研究院將以鴻海內湖大樓作為主要研發場域。

二、郭台銘：鴻海至少要能看到台積電的方向盤

郭台銘表示，台灣不能只有一個台積電 (2330-TW)，護國神山應該要多幾座，「不一定要趕上台積電，至少可以看到台積電的方向盤。」他指出，劉揚偉是科技人，橫跨半導體到軟體，帶領鴻海不再是專一製造，而是朝向下一代組裝發展，包含自動駕駛、雲端計算等應用，創辦人是創造出一個刻痕，董事長則可以帶大軍進去。

三、劉揚偉：技術發展為毛利率增至 10% 關鍵

鴻海集團力拚轉型，劉揚偉表示，鴻海毛利率跟研究院有極大的關係，如果只靠節省人工、物料，毛利率沒有辦法達到 10%，但若有掌握別人沒有的技術，產品價值、毛利率都會提升，並強調，研究院不能受到市場影響，必須聚焦技術，把研發做得更有效率，讓集團事業群能專注在產品開發上。

四、電動車競爭三足鼎立 資通訊最具優勢

鴻海 MIH 電動車開放平台已上線，劉揚偉表示，現在電動車是趨勢，競爭來自三股力量，分別為傳統車廠、網路新創與資通訊產業，但看好資通訊業者優勢將會最大。由於 ICT 產業過去 30 年從電腦、手機到伺服器，不僅有非常好垂直整合的供應鏈，也積累工程人力、能力，目前手機進入成長高原期，只要 7 成工程人員維持就好，3 成跑去開拓新產業，並透過平台就能解決造車問題。

劉揚偉指出，傳統造車業雖然最懂車，但供應鏈相對單一封閉，這次疫情爆發時，傳統造車業受影響最大，也是因為供應鏈比較弱。至於網路創新業者，劉揚偉分析，主要是走軟體以及平台發展，但還是得建立在硬體上，要如何解決軟硬整合會是關鍵，現在最紅的某業者，遲早會碰上問題需要解決。

五、參與大馬 8 吋晶圓廠競標 結果仍有變數

鴻海積極進軍半導體領域，對於競標馬來西亞晶圓代工廠矽佳晶圓廠 (Silterra Malaysia Sdn Bhd)，雖然鴻海出價最高，但傳出大馬政府傾向賣給本土企業，不讓戰略物資落入外人手中。

近期 8 吋晶圓代工市況轉佳，鴻海競標對手態度也變得積極，8 吋晶圓雖不如 5 奈米、3 奈米先進製程，不過卻是電源、微型 IC 設計的關鍵，加上社會氛圍改變等因素，現在看競標結果還很難講。

六、青島封測廠主結構封頂 布局未來產業

鴻海半導體另一重點項目青島封測廠，在去年底如期完成建物主結構工程封頂，劉揚偉指出，3D 封裝、小 IC 整合是趨勢，對資通訊產業、造車平台來說都不可或缺，未來青島封測廠全部都會往鴻海佈局的未來產業發展。

七、鴻海強漲逾 8% 睽違 3 年再度叩關百元

鴻海今日股價應聲大漲，睽違 37 個月，午盤再度登上百元大關，終場收 99.9 元，帶量大漲 8.6%，單日市值激增 1095 億元，來到 1.38 兆元。對於近期股價回溫，劉揚偉認為，有兩大層面，第一是公司的基本面，另外則是市場對公司的信心，這些時間也讓市場看到鴻海的努力。