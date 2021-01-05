中國太陽能裝機量遠超預期 A股概念股表現紅不讓

陸媒報導指出，截至去年 12 月 30 日，僅只有大型地面太陽能發電站的總規模就高達 10.9GW，預期 12 月份太陽能發電網路預計逾 15GW，這大幅超出市場預期，2020 年整體裝機量有機會逾 42GW，市場預期 35～40GW。

利多消息刺激周二 (5 日) 太陽能族群走勢，前一個交易日漲停的奧克股份，今 (5) 日續漲 17.6%，至於太陽能則連續兩日漲停，愛旭股份則勁揚 6%。

資料來源: 東方財富網, 奧克股份日線走勢

根據中國國家能源局數據，2020 年前三季全中國新增太陽能裝機 18.7GW，意味著光第四季單季新增裝機量將明顯超過前三季總和。業界認為受惠於政府政策利多，未來太陽能需求將不斷擴張。

中國國家能源集團旗下的中國神華表示，計劃出資 40 億人民幣參與成立總規模 100 億人民幣的產業投資基金，主要用在併購風電、太陽能等項目。

國金證券預計，2021 年第一季中國太陽能需求可望呈現淡季不淡現象。主要在於去年 12 月搶建投入發電的太陽能項目中，仍有相當大的零組件將延後到今年第一季才能安裝。

光大證券則認為 2021 年，矽的供需偏緊俏，再加上大尺吋、一體化趨勢，可以減緩產能週期所帶來的獲利波動，建議可佈局太陽能概念股，相關標的有通威股份、隆基股份、晶澳科技、邁為股份。

山西證券則建議把握太陽能產業兩條投資方向，第一是垂直整合成功的龍頭廠。在產業整合趨勢下，產業龍頭市佔將漸漸提升，相關企業如隆基股份、晶澳科技。

第二則是太陽能變頻器龍頭。變頻器領域具備較高的進入障礙，而分佈式太陽能比重的提升帶動組串式變頻器滲透率提高，進而強化相關領導企業的競爭優勢，建議可留意陽光電源、錦浪科技。

