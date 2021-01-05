髮夾彎！紐約證交所：不再推動3大中國電信商下市

路透社報導，紐約證券交易所在當地時間 4 日突然逆轉宣布，「根據與有關監管機構的進一步協商」，決定不再推動中國移動、中國電信和中國聯通等 3 大中國電信商下市程序。

先前美國川普總統 11 月頒布一道行政命令，禁止美國國民或企業，投資被政府認定為中國軍方擁有或控制的 35 家中國企業。紐約證交所 12 月 31 日甫發布聲明，稱將展開對中國電信、中國移動和中國聯通等 3 大中國電信商的下市程序。

消息公布後，這些企業在香港股價大漲，中國聯通上漲了 6.7％、中國移動和中國電信各上漲了 5％。

GFM 資產管理公司香港董事總經理 Tariq Dennison 表示，「顯見目前這套監管指導不怎麼見光，尤其是在美國政權交接之際。」

「我認為拜登不會神奇地降級任何東西。他在中美關係緊張之際上任，他應該不會想他的上任百日以『立刻施惠中國』而留名。」Dennison 說。

中國聯通和中國電信在聲明中表示，已經得知此事發展，也將按規定發布訊息，且補充提醒投資者注意投資風險。

中國移動代表沒有立即回應置評請求。紐約證交所代表拒絕作出超越聲明稿的回應。

先前中國外交部批評，紐約證交所將 3 家中國企業下市的計畫「不明智」，並譴責其所謂「隨機、任意和不確定」的規則。

因應紐證的聲明，人民幣短暫升值至 30 個月新高點，因市場預期跟聲明某程度預示地緣政治緊張局勢有所緩解。