〈證交所新春記者會〉台股萬五後還漲的動？ 許璋瑤：三利多支撐有基之彈

台股在內外資拉抬下站上「萬五」，證交所董事長許璋表示，在上市公司營收獲利持續成長、內資力挺以及逐筆、盤中零股交易新制上路等三大利多加持下，看好台股今年可望發揮台灣牛精神，開啟「有基之彈」。

證交所今 (5) 日舉行歲末新春記者會，許璋瑤致詞時提到，台股去年雖遭外資大賣，但內資卻相對踴躍因而緩解外資撤離風險，以新開戶數來說，去年總開戶數達 1124 萬戶，一年內新增 67 萬戶，較往年明顯大增，「等於每兩個人就有一人投資台股」。

不僅開戶數較往年明顯增加，年輕投資人也有變多趨勢，其中 20 到 30 歲的投資台股比重突破 3 成來到 36.1%，換算等於「每三個台股交易人中有一個是年輕投資人」，成為助漲台股的動能之一。

統計 2019 年以來，台股連續兩年大漲逾 2 成，兩年漲幅合計高達 5 成。展望後市，許璋瑤認為，台股仍有不錯的表現空間。

首先，上市櫃公司去年雖有疫情攪局，但營收與獲利仍持續增長，其中企業獲利較前年增加 8%；以產業來說，半導體營收年增幅高達 2 成，獲利也有 6 成以上年增幅，股價漲幅亦高達 6 成，反映台股除了資金行情也有「有基之彈」。

第二、台股去年雖遭外資大幅賣超，但內資交易比重卻大幅成長，淡化外資撤離的衝擊，許璋瑤說，5 年前年輕人投資台股比重僅 25%，但去年 20 到 30 歲的年輕人投資台股比重已突破 3 成，成為助漲台股的支撐力道之一。

另外，為活絡台股交易量能，證交所去年先後實施逐筆交易與盤中零股交易，進一步推升台股價量齊揚，預估今年交易量也可望延續穩定成長態勢。