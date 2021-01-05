海悅去年營收36.64億元登顛峰 年增1.19倍

不動產代銷產業者海悅 (2348-TW) 今 (5) 日公布 2020 年 12 月營收 5.36 億元，創單月新高，月增 21.97%，年增 59.28%，全年營收 36.64 億元登顛峰，年增 1.19 倍。

海悅 2020 年第四季營收為 13.18 億元，也創新高，季增 19%，年增 57.41%。

海悅表示，海悅深耕全台不動產代銷市場，與政府打炒房，不打房的穩健房市政策方向一致，往「低基期」區域布局，跟隨「產業發展」移動，並強化與建商的合作關係，多元運用「大數據」，2019 年跨足中南部房市，2020 年挹注新的營收成長動能，受惠規模經濟效益，推升 12 月營收站上 5 億元大關。

海悅累計 2020 年前三季營收為 23.46 億元，稅後純益 8.44 億元，年增 1.47 倍，每股純益達 9.35 元。

海悅擬發行甲種特別股 3 萬張，自市場籌資 12 億元，主要償還銀行借款並強化財務結構，海悅此市場籌資案已向金管會送件，由兆豐證券主辦。海悅董事會決議擬發行甲種特別股，暫訂每股 40 元發行，由原股東依持股比例認購，預計將籌資 12 億元，依時程安排將於 2021 年第一季完成募集。