疫情兩樣情！亞馬遜直接向航空公司買飛機 擴大自家航運機隊

亞馬遜 (AMZN-US) 週二 (5 日) 表示，將向達美航空 (DAL-US) 和西捷航空 (WJA-US) 購買 11 架二手波音 767-300 飛機，為新冠疫情期間貨運業務成長之際，航空業萎縮的最新跡象。

亞馬遜表示，4 架向西捷航空購買的飛機將轉為貨機，並將於今年加入亞馬遜航空機隊，而 7 架達美飛機將於 2022 年轉換後加入機隊服務。

先前亞馬遜一直透過租賃方式穩定擴建亞馬遜航空機隊，但週二的宣佈是該公司首次直接購買飛機。

亞馬遜全球航空公司副總裁 Sarah Rhoads 聲明，「在我們不斷增長的機隊中同時擁有租賃飛機和自有飛機，這讓我們可以更有效率的管理營運，反而能助我們維持對客戶的承諾。」

亞馬遜表示，亞馬遜航空機隊到 2022 年底將擁有租賃與自購飛機總共 85 架以上。亞馬遜航空機隊於 2016 年成立，當時外界臆測此舉是為了降低對 UPS (UPS) 和聯邦快遞 (FDX-US) 貨運公司的依賴，截至今日，亞馬遜仍需靠外部企業承運部分貨物，但其內部物流業務也正加速中，尤其在疫情期間更加明顯。

亞馬遜航空的 767 機隊由阿特拉斯航空全球控股公司和航空運輸服務集團營運，但亞馬遜發言人拒絕評論哪家航空公司將運作此回新買的飛機。

亞馬遜、達美和西捷均拒絕透露這 11 架飛機的買賣價格，但今年因疫情而使旅行需求銳減，許多飛機價格也相應下跌。根據 Ascend by Cirium 航空諮商公司，12 月中旬波音 767-300ER 的價格已較 2020 年開頭時的價格下跌 15% 左右，達美航空的飛機機齡約 20 年，倘若在主維護週期間，每架飛機價值約莫 1300 萬美元至近 1400 萬美元。

達美與其他航空公司均已加速飛機的退役時間表，以助削減成本，達美去年 6 月宣布計畫在 2020 年底前讓 7 架波音 767-300ER 退役，10 月時又宣布餘下 49 架 767-300ER 飛機將在 2025 年底退役。