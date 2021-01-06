〈台股盤前〉美股、台積電ADR再刷新高 今日挑戰站穩萬五

美股四大指數週二全數收漲，費半更在台積電 ADR、美光帶領下，續刷新高，台股今 (6) 日在資金行情不斷延續，以及類股健康輪動下，將挑戰站穩萬五大關。

隨著各國央行維持寬鬆貨幣政策，熱錢不斷湧入台股，加上出口商恐慌性拋匯，新台幣昨日盤中一度衝上 27.973 元，驚見 27 字頭，正式宣告新匯率時代到來，央行終場仍力守防線，收在 28.402 元。

權值股營收方面，鴻海 (2317-TW) 去年 12 月營收受惠 iPhone 12 新機熱銷，月營收 7137.8 億元，月增 4.8%、年增 32.3%，第四季營收 2.01 兆元，季增 55.5%、年增 15.3%，全年營收 5.36 兆元，年增 0.3%，一舉扭轉前 11 月營收衰退的頹勢，單月、單季、全年均創新高。

同為蘋概股指標的大立光 (3008-TW)，去年 12 月營收表現失色，單月 49.11 億元，不僅跌破 50 億元大關，更創五個月新低，月減 6.35%，年減 3.7%，全年營收 559.44 億元，年減 7.9%，並預計第一季受傳統淡季影響，1 月客戶拉貨動能將再低於 12 月。

隨著 2021 到來，外資不斷回補台股，推升加權指數連兩個交易日創高，更在資金行情蔓延下，迅速站上萬五大關，短線多頭氣盛，尤其現今為營收公布期，投資人可留意營收表現較佳個股進行布局，後續則須留意國際情勢與疫情變化。