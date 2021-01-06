宏達電12月營收回溫 全年58億元年減42% 連8年衰退

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公布營收，受惠年節前推出首款真無線藍牙耳機，帶動 12 月營收回溫 6.15 億元，月增 10.68%、年增 1.02%，但仍寫同期次低，去年全年營收首度跌破百億元關卡，僅剩 58.06 億元，年減 42.03%，連 8 年衰退。

宏達電去年第 4 季營收 16 億元，季增 4.37%、年減 11.8%，創同期新低；去年全年營收 58.06 億元，年減 42.03%，續寫新低。

宏達電在年節前推出首款真無線藍牙耳機 (TWS)，搭載新一代藍牙 5.0 晶片，具有高傳輸、低延遲及長距離覆蓋達 10 公尺，可與手機隨時保持同步，並配備 400mAh 充電盒，可提供長效 24 小時，帶動上月營收成長。

宏達電表示，HTC 馬卡龍真無線藍牙耳機也推出促銷活動，凡於全台 HTC 銷售通路購買 HTC U20 5G，即可獲得 TWS，由於活動大受好評將延長至 1 月底，盼有望再挹注營運成長。

董事長暨執行長王雪紅指出，明年會有 5G 手機規劃，隨著滲透率提升，將逐步挹注公司營運，VR 科技也會讓市場驚豔 (Amazing)，公司的科技也將持續進步。