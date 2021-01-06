華新科去年營收355.43億元寫次高 佳邦改寫歷年新高

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (5) 日公告 12 月營收 33.06 億元，月減 5.2%、年增 53.6%；第四季營收 100.71 億元，季減 2.5%、年增 50.1%；去年營收 355.43 億元，年增 18.7%，而旗下天線廠佳邦 (6284-TW) 去年營收 52.47 億元，年增 24%，則是歷年最佳。

華新科表示，12 月營收月減，主要是耶誕假期及年終盤點因素，不過，受惠宅經濟、5G 及電動車需求，營收走勢仍較去年同期成長。

華新科在近一次法說會中透露，MLCC、晶片電阻仍供不應求，市場醞釀首季漲價，但華新科考量供應穩定，暫不漲價，預計將於第二季調漲。

華新科旗下天線廠佳邦也同步公告 12 月營收 5.18 億元，月增 1.3%、年增 36.6%；第四季營收 15.1 億元，季減 5%、年增 32.8%，月、季營雙雙寫下同期新高。

另一集團成員信昌電 (6173-TW) 去年 12 月營收 4.4 億元，月減 5.5%、年增 40.4%，第四季營收 13.62 億元，季減 5.5%、年增 36.2%；全年營收 51.99 億元，年增 19.5%。