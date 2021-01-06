台幣元月連創高 央行外匯局：非一面倒看空美元

儘管台股指數今 (6) 日創高後上沖下洗，終場未能站穩萬五關卡以 14983.13 點作收，小跌 16.9 點，匯市仍強強滾，甫開盤即升至 27.95 元，續寫新高紀錄，不過，收盤前轉貶，以貶值 0.5 分作收，收在 28.407 元，台灣央行外匯局局長顏輝煌今日指出，事實上有許多外資機構預測並非一面倒看空美元，匯市變數很多。

顏輝煌再次說明，原則上央行讓匯率由供需決定，但央行本於職責提供流動性維持市場機能，否則市場會沒有秩序，此也導致去年 12 月我國外匯存底較 11 月暴增 165.14 億美元，反映調節力道加重。

不過，顏輝煌也提到，若美國下半年經濟強勁成長，不排除美元走強，觀察目前很多外資預測並非一面倒看空美元，未來匯市的變數還是很多。

另一方面，顏輝煌說，外資進出對股匯市影響力道並非完全一致，若央行不進場調節，市場機能會完全失靈，「外資賣超時有時候第二天第三天匯出，但有時是當天鉅額集中進來鉅額就丟進股市，影響匯市力道不一樣」，例如去年 11 月底 MSCI 調整當天大量集中進入，導致市場機能失靈。

但顏輝煌再次強調，外資進來一定會買股票。