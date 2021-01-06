銅價寫2013年2月以來新高 祕魯抗議事件恐造成停產

國際銅價周二 (5 日) 收於每噸 8000 美元上方，是 2013 年以來首次，周三漲幅繼續擴大，原因包括人們預計全球範圍內將出現供應缺口、經濟將在疫情後復甦，以及美元疲軟等因素。

倫敦金屬交易所銅價周三一度上漲 1.3%，至 8103.50 美元，為 2013 年 2 月以來最高，此後漲勢略減，至倫敦時間上午 7:14，銅價報 8077 美元。

在消息面部分，祕魯 Las Bambas 銅礦廠抗議持續，抗議者封鎖了五礦資源有限公司 (MMG Ltd) 在秘魯 Las Bambas 礦產區，石油和能源學會執行理事 Pablo de la Flor 表示，礦山附近 Cusco 地區的道路封鎖已經持續 24 天，造成 18.9 萬噸的銅精礦出口受阻，並可能導致未來幾天內完全停產。

Las Bambas 是秘魯最大的銅生產商之一，約占全球供應量的 2%，因而帶來供應緊張疑慮。

中國洋山電解銅相對於倫敦金屬交易所價格的溢價，被視為進口需求的指標，本周飆升至 9 月以來最高，暗示中國需求強勁。上海有色網分析師 Zhu Ruoyan 表示，人民幣兌美元升值，運輸限制導致部分發貨延遲，這些情況造成銅價的推升。

CPM 集團商品和資產管理總監 Carlos Sanchez 預計，除了銅以外，整體基本金屬的市場已隨著疫情影響降低，而開始回升，並將在 2021 年恢復正常，從而支持價格上漲。

他還預測，價格將在 2022 年再次上漲，但會處在較溫和的水準。