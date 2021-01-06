信邦去年Q4營收61.4億元單季最佳 全年連9年衝高

連接器及線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (6) 日公告 12 月營收 20.36 億元，月減 3%、年增 54.7%；第四季營收 61.4 億元，季增 3.7%、年增 49.4%，創單季新高，去年營收 219.19 億元，年增 20.6%，首度跨越 200 億元，連續 9 年改寫歷史新高。

信邦表示，12 月受到歐美年末假期及年度盤點客戶端庫存調整影響，導致營收月減，但仍為同期新高，第四季營收也首度突破 60 億元，登上單季新高。

以信邦 MAGIC 五大產業全年成長來看，醫療及健康照護產業成長 16.70%、汽車產業成長 16.27%、綠能及節能產業成長 39.98%、工業應用產業成長 7.86%、通訊及電子週邊產業成長 17.86%。

若以產業應用營收占比來看，綠能及節能產業佔 30.56%、通訊及電子週邊產業佔合併營收 26.78%、工業應用產業佔 25.24%、醫療及健康照護產業佔 8.92%、汽車產業佔 8.50%；產品別銷售比重方面，連接線組佔 75.57%、連接器及零組件銷售佔 24.43%。

而另一連接器、端子業者健和興 (3003-TW) 也公告 12 月營收 3.7 億元，月增 12.8%、年增 15.9%、第四季營收 9.92 億元，季增 18.7%、年增 6.2%，單月、單季雙雙改寫歷史最佳；健和興去年營收 33.82 億元，年減 3.4%。