智易去年營收337.65億元衝新高 三大產品推升今年動能續強

仁寶 (2324-TW) 集團網通廠智易 (3596-TW) 今 (6) 日公告去年營收 337.65 億元，年增 2.6%，改寫歷史新高，公司認為，今年在 5G CPE 、Wi-Fi 6，以及新產品線 Cable Modem 等三大應用迎來收割期下，成為營運成長新動能。

智易去年 12 月營收 27.24 億元，月減 11.6%、年增 9.9%；第四季營收 91.22 億元，季減 4.5%、年增 18%。

展望今年，智易看好，去年佈局的多項產品線，今年可望陸續發酵，包括 5G CPE 用戶端產品，已經新增多家電信運營商客戶，從去年下半年陸續出貨，今年可望進一步放量。

Wi-Fi 6 方面，智易表示，在過去 2-3 年相繼打進零售商、運營商等客戶，今年上半年開始大舉導入，Wi-Fi 6 產品滲透率將進一步提升；至於新產品線 Cable Modem，則打入大型 MSO 系統業者，將陸續貢獻營運。

此外，在 5G 高速物聯網相關領域，智易透露，目前也與相關產業的車電業者攜手合作，共同開發融合毫米波之相關產品及應用，絕不會缺席車聯網市場。