【統一投信】獲利能力傲視群倫 逢回買進尖牙股ETF

繼拜登贏得總統大選後，民主黨又在喬治亞州的參議員選舉中擊敗共和黨，取得白宮與國會兩會的完全執政權，藍色浪潮再次席捲美國政壇。不過由於民主黨過去偏向增稅及加強監管科技業的政策主張，造成 1/6 美國科技股重挫，在美股普遍上漲中表現相對落寞。

統一 FANG+ ETF(00757) 經理人袁永騰分析，民主黨政策取向可從經濟刺激政策、增稅、美中關係及對大型科技公司監管四個面向來看。在經濟刺激政策上，民主黨一向主張積極進行紓困，因此可預期在新總統就任及新國會開議後，將很快會推出規模更大、金額更高的經濟刺激方案，對股市有正面效應。

其次為是否增稅。由於美國經濟尚未回穩，貿然增稅將對企業獲利及民間消費不利，因此判斷短期內機率不高。第三是美中關係發展。拜登已表態不會放棄川普時代對中國徵收的關稅，態度仍然強硬，但相較於過去川普時代「美國優先」的零和式對抗，新執政團隊可望更為務實，也更具可預測性，加上拜登執政初期將以穩定經濟與修補國內關係為主，短期內美中關係以維持現狀機率較高。

最後是對科技業監管。拜登雖然支持對大型科技公司 (Big Tech) 實施更嚴格的反壟斷監管和網路隱私規範，但其重點是要求社群媒體加強打擊錯誤資訊，以及制定政策幫助因科技創新導致工作受威脅的勞工等。另外對分拆大型科技公司方面，拜登態度不置可否，可持續觀察其動向，但短期內不致有重大影響。

袁永騰指出，「獲利能力」才是推動股價能否持續增長的最關鍵因素。依據彭博綜合預估，NYSE FANG + 尖牙指數未來三年獲利年均複合成長率（CAGR）可達近 25%，優於市場主要指數，獲利能力仍傲視群倫。

此外，尖牙股中也不乏受惠拜登政策的個股，如特斯拉、蘋果及 Google 都有電動車題材，符合拜登重視綠能的政策方向，在政策加持下後市也持續看漲。

展望後市，袁永騰表示，全球股市仍以美股馬首是瞻，短線科技族群雖因資金轉進價值股及小型股而表現較弱，但股價在回檔後評價反而趨於合理，加上獲利能力仍是最佳，因此資金有望在兩者評價拉近後重回科技股，目前回檔反而是不錯的進場時機，建議逢回仍可積極買進尖牙股 ETF。

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