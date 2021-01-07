〈智易展望〉上半年能見度佳 全年樂觀獲利衝1股本新高

網通廠智易 (3596-TW) 總經理曾釗鵬今 (7) 日表示，目前客戶給出的展望來看，智易上半年可望維持去年下半年營運表現，全年相當樂觀，法人估，智易今年營收將續創新高，獲利也將挑戰一個股本，同寫歷史新高。

曾釗鵬指出，目前統整客戶給出的資訊，上半年普遍樂觀，智易今年營收獲利都將成長，且新台幣雖然強勁升值，但智易透過避險，減輕業外影響。

產品來看，曾釗鵬表示，智易的雲端網路優化系統目前看來沒有競爭者，持續導入硬體藉此提升產品附加價值，目前滲透率約 10%，已經反應在毛利率走勢，隨著今年滲透率提升，毛利率將穩步向上。

5G 方面，曾釗鵬指出，去年 5G 營收占比低於 5%，今年將顯著成長，以 5G FWA(固定無線接入) 動能較強，且已有不少國外客戶，也拿下國內電信龍頭 5G 電子圍籬指標訂單，另外 CPE 用戶端產品也已打入多家電信運營商客戶。

另外，智易 Wi-Fi 6 產品滲透率持續提升，在 Wi-Fi 產品出貨比重超過 50%，Wi-Fi 6E 則預計下半年將陸續出貨給大型電信商；線纜數據機 (Cable Modem) 也同步放量。

新品新應用部分，智易跨入車用領域，開發車用感測、傳輸等相關產品，目前與車廠客戶進入測試階段，預計第二季小量生產，將開始貢獻營收，初期以後裝市場為主。

AI 相關應用上，曾釗鵬透露，去年與歐洲電信客戶開發智慧音箱，搭載 AI 語音控制系統，並已小量出貨，隨著客戶目標打造歐洲人使用的智慧音箱，未來出貨可望進一步增長。

智易去年下半年營收來到 187 億元，全年營收 337.65 億元，年增 2.6%，創新高，法人估，智易去年每股純益約 8 元，今年新產品挹注、高毛利率產品貢獻度提升下，全年獲利將挑戰 1 個股本。