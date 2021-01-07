我國CPI去年跌0.23% 5年來首見負成長

主計總處今 (7) 日公布去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 0.06%，為連續 2 個月正成長，而全年 CPI 年跌 0.23%，則是 5 年來首見負成長，主要是因去年油料費跌 17.46%、燃氣跌 16.45%，不過，全年核心 CPI 仍為正數，年漲 0.36%。

主計總處表示，去年 12 月 CPI 維持正成長，無通縮疑慮。

就 12 月來看，CPI 年增率持續正成長，主計總處解釋，主要是因肉類、蔬菜、機票和個人隨身用品價格上漲所致，核心 CPI 也漲 0.69%。

圖表：主計總處提供。

12 月 CPI 調查 7 大類中，以衣著類漲 1.17% 較多，反映部分成衣優惠較去年減少；而雜項類漲 0.71%，則是因金飾和珠寶等個人隨身用品價格上漲；醫藥保健類漲 0.55%，也反映中藥材和病房自付費調漲所致。

同時，食物類漲 0.32%，主要因蔬菜、肉類價格分別上漲 8.63%、1.58%，惟水果價格下跌 9.41%，抵銷部分漲幅。

交通及通訊類跌 1.27%，持續反映油料費下跌 15.92%、通訊設備跌 6.13%，惟機票價格上漲 19.45% 抵銷部分跌幅；而教養娛樂類也跌 0.87%，顯示在疫情影響下，業者調降旅館住宿費。

按商品性質別觀察，12 月商品類下跌 0.84%，其中的非耐久性消費品 (含食物及能源等) 跌 1.76% 較多，而服務類漲 0.85%，其中運輸費和外食費各漲 9.60%、0.74%，娛樂服務跌 2.61%。

觀察鄰近主要國家，前 11 月我國 CPI 年跌 0.26%，新加坡跌 0.2%，不過，同期間日本漲 0.1%、香港漲 0.4%，而南韓漲 0.5%、中國漲 2.7%。