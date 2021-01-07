〈美股盤前要聞〉美國會確認拜登當選總統 美股期貨上升

喬治亞州決選結果出爐，兩位民主黨參議員候選人確定擊敗兩位現任共和黨籍參議員，民主黨重掌參院。另外，美國國會清點選舉人票，確認民主黨總統候選人拜登當選美國第 46 任總統。美股期貨週四 (6 日) 走升。

1. 民主黨喬州決選確定全拿、迎接藍色浪潮

喬治亞州決選結果出爐，兩位民主黨參議員候選人 Jon Ossoff 和 Raphael Warnock 確定擊敗兩位現任共和黨籍參議員，意味著民主黨重掌參院、迎接完全執政，在「藍色浪潮」帶動下，全球的「通貨再膨脹交易」(reflation trade) 捲土重來。週四道瓊期貨漲 0.31%，標普 500 期貨漲 0.43%，那斯達克 100 期貨漲 0.63%。

美聯社在美東周三清晨 2 點宣布 Raphael Warnock 當選，成為喬州史上第一位非裔參議員，接著在周三下午宣布 Jon Ossoff 勝出。這意味著民主黨以及共和黨在參議院各占 50 席平手，但由於副總統當選人賀錦麗 (Kamala Harris) 在表決平手時握有決勝票，等於民主黨在參院成為多數黨。

這將是民主黨 2015 年以來首次重掌參議院多數，完全執政的局面有利該黨總統當選人拜登推動優先政策目標，對未來美國稅收和支出政策、新冠刺激法案，以及美股前景將產生重大影響。

市場預期，民主黨可能推出的額外刺激包括：州和地方政府援助、再度延長發放補充失業救濟金，並提高每人現金支票 (如拜登和川普都支持的 2000 美元)。

2. 紐交所宣布下市三大中國電信巨頭

週三 (6 日) 美中緊張關係持續，美國財政部海外資產控制辦公室 (Office of Foreign Assets Control) 發表最新公告，點名中國移動、中國電信、中國聯通等中國三大電信巨頭為必須下市的中國軍方背景企業。

紐約證交所於週二 (4 日) 180 度大轉變，宣布取消中國三大電信巨頭進行下市程序，但隨著美國財政部長梅努欽致電紐交所總裁康寧漢 (Stacey Cunningham) 並表達不滿。

美國財政部週三發出公告，指定中國移動、聯通、中電信三家公司之 ADR 必須下市。

紐交所週三再度逆轉態度宣布，基於美國財政部海外資產控制辦公室的公告，將下市三大中國電信巨頭。

3. 親川支持者國會大暴動

週三 (6 日) 美國總統川普的支持者，抗議大選結果，在美國國會大廈場內和廠外掀起暴動，導致國會暫停認證拜登當選總統程序。

儘管蒙受川普的壓力，美國副總統兼參議院議長彭斯週三表態，他不阻擋國會認證拜登勝選。隨著國會認證程序啟動，週三美國國會大廈出現混亂局面。

川普支持者反對選舉結果，在美國國會大廈內外掀起暴動，支持者破窗、甚至闖入國會內部抗議，國會大廈隨即進入封鎖狀態，副總統彭斯緊急自地道撤離，認證程序嘎然中止暫停。

川普推文譴責暴民行動，呼籲支持者馬上回家，但仍指控民主黨人「偷走」他的勝利。

4. 英國將調查 Arm 收購案 Nvidia 大跌

英國反壟斷部門「競爭與市場管理局」(CMA) 周三 (6 日) 宣布，正在調查 Nvidia(NVDA-US) 以 400 億美元收購晶片公司 Arm 的交易，消息傳出後，Nvidia 於尾盤急跌，收盤挫近 6%。

去年 9 月，Nvidia 宣布將由軟銀 (SoftBank) 手中收購這家總部位於劍橋的公司之後，一些批評人士呼籲政府和監管機構對此進行調查。

CMA 表示，正在邀請第三方，就這項交易如何影響英國的競爭提供意見，然後於今年晚些時候展開正式調查。

CMA 執行長 Andrea Coscelli 發布聲明表示，晶片技術產業價值數十億美元，對日常生活中使用的各項產品至關重要，因此 CMA 將與全球其他競爭管理機構密切合作，以仔細考慮交易的影響，並確保最終不會傷害消費者。

5. 國會確認拜登獲過半票數 當選美國總統

美國國會周四 (7 日) 清晨，美國國會清點選舉人票，確認民主黨總統候選人拜登已經獲得超過 270 張選舉人票，當選美國第 46 任總統。

這樣的國會聯席會議通常是儀式性的，但原定「認證」的 6 日，國會大廈遭支持川普的抗議民眾入侵，造成會議暫停數個小時。程序於 6 日晚間 8 點左右恢復，副總統彭斯 (Mike Pence) 參與了這次會議。拜登在這次選舉共獲得 306 票，比當選門檻所需票數多 36 票。

現任總統川普過去兩個月中，一直拒絕承認敗選，多次聲稱選舉舞弊。川普在國會的部分共和黨盟友表示，他們將反對爭議州的選舉結果。期間也有力挺川普議員對 2 州選票提出反對，但反對案皆未獲通過。