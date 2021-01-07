鈺齊-KY 12月營收14.7億元改寫歷史新高 月增64%

製鞋廠鈺齊 - KY(9802-TW) 今 (7) 日公布 2020 年 12 月營收，以 14.7 億元改寫歷史新高，月增 64.62%，年增 0.98%，2020 年全年營收 113.46 億元，為歷史次高，年減 11.66%，鈺齊 - KY 營收已連續四年維持百億元以上。

鈺齊 - KY 2020 年第四季營收為 29.79 億元，季減 7.7%，年減 13.92%。

鈺齊 - KY 主管指出，第四季雖然仍受貨櫃不足而影響國際交通運輸時程，但是在客製化的訂單生產模式下，各品牌客戶仍持續積極拉貨，以因應各地區經銷商提貨需求，因此短期雖仍存有運輸遞延現象，但終將不影響 2021 年春夏鞋款的整體出貨表現，也不會影響整體秋冬季量產訂單

鈺齊 - KY 主管指出，因為新冠肺炎疫情加速人們改變生活步調及消費習性，也更深刻體認到經濟發展與健康生活必需平衡兼顧，因此在健康意識抬頭及追求品味生活之下，全球運動休閒已成風氣，如登山健走、越野跑步、自行車、健身、各項球類運動等，也從追求快時尚，轉化成更為重視功能性、舒適性與整體穿搭性。

鈺齊 - KY2020 年前三季稅後純益為 7.11 億元，年減 21.7%，每股純益為 4.06 元。