現金為王！銀行存款兩個月激增近兆元 獲利了結回存資金為大宗

金管會今 (7) 日公布，36 家國銀在 2020 年 11 月單月存款爆增近 5707 億元，推升銀行存款餘額衝高至 44 兆元，若加上 10 月單月增加 4135 億元，兩個月存款就激增近兆元，其中不少是投資獲利了結後回存銀行的資金。

據金管會統計，截至去年 11 月底，國銀存款餘額已達 44 兆元，11 個月下來存款共增加 3.19 兆元，創歷來同期新高；其中，近兩個月存款餘額增加金額擴大，11 月單月存款爆增近 5707 億元、10 月單月增加 4135 億元，兩個月就激增近兆元，占 11 個月以來的約 1/3。

存款快速增加的原因，除了客戶活期回存，亦有企業資金調度、股權投資收回 100 多億元，此外國內外資本市場都處在歷史高檔區，以 11 月來講，壽險公司大量獲利了結的資本利得的回存就上看 200 億元。

而國銀前 11 月放款餘額為 31.38 兆元，較上月底增加 1406 億元，前 11 月僅增加 1.7 兆元，放款成長速度仍不敵存款增加，使銀行銀行存放差額飆上 12.6 兆元，放存比降到 71.3%，創史上新低。

國銀截至 11 月的逾期放款金額為 729 億元，較上月底減少 48 億元；逾期放款比率為 0.23%，較上月底減少 0.02 個百分點，與去年同期相同。備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為 589.02%，較上月底 553.5%、增加 35.52 個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。