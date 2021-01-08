〈紐約匯市〉看好經濟回暖 美元彈升 歐元遭逢獲利了結賣壓

拜登勝選升高更多財政刺激的可能性，令投資人關注經濟可望在未來幾季回暖，美元指數從 2018 年 3 月以來的低點持續反彈，周四 (7 日) 攀抵一周高點，在此同時，投資人對近來相對強勢的歐元獲利了結。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的美元指數在紐約尾盤上漲 0.53% 至 89.785，盤中最高為 89.979。周三一度觸及 89.206，為 2018 年 3 月以來最低。

歐元兌美元貶 0.43% 至 1.2272 美元。

美國總統川普支持者闖入國會，一度打斷總統當選人拜登的勝選認證程序，但美國國會仍確認拜登跨過 270 張選舉人票門檻，認證當選，以 306 張擊敗川普的 232 張。

拜登勝選、民主黨贏得喬治亞州決選 2 席之後掌握參院些微優勢，再加上本來在眾院的多數，等於迎接完全執政，有利推動更多財政援助，刺激經濟前景。美國長天期公債殖利率上升，10 年債殖利率周四保持在 1% 之上，最高升至 1.088%。

FXStreet.com 的高級分析師 Joseph Trevisani 說：「疫苗需要多長時間才能發揮作用並有望結束疫情，這是有爭議的，但這一旦發生，美國的復甦將更加強勁，這將導致美元走強。」

最新數據顯示美國出勞動力市場停滯不前，但 12 月服務業景氣加速。

許多分析師仍看衰美元長期走勢，並將最近的漲勢視為看跌美元部位平倉。美元在 2020 年貶值近 7%，新的一年至今續貶，已貶值 0.9%。

中國當局暗示希望人民幣漲勢放慢，人民幣兌美元略貶至人民幣 6.47 元。

英鎊兌美元尾盤貶值 0.29% 至 1.3568 美元，從周一站上的兩年半高點 1.3703 美元繼續下滑。

貨幣市場如今揣測，英國央行 (BOE) 可能比預期更早、最快 5 月實施負利率，以對抗防疫封鎖對經濟造成的打擊。三菱日聯金融集團 (MUFG) 甚至預估，英國央行承受著額外的貨幣刺激壓力，最快 2 月就會把基準利率從 0.1% 調降至負 0.15%。

比特幣紐約盤曾衝高至 40,402.46 美元，創歷史紀錄，到紐約尾盤漲幅收斂，漲 6.1% 至 39,100 美元。

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