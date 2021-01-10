拜登將掀藍色浪潮 資本市場上演綠金潮 金融、汽車也唱旺

全球股市近期普遍受到疫苗消息激勵而大都走升，而台股也僅僅一個月就從萬四攻上萬五，聯邦投信指出，全球股市不斷創高，由於拜登即將於 1/20 就任，掀起完全執政的「藍色浪潮」，在資金行情熱潮不退下，預期今年將颳起綠金潮，部分產業如金融、汽車等也可望有補漲行情，加上現今正逢消費旺季，看好長線行情繼續再上。

富邦證券表示，拜登在選前提出 2 兆美元的乾淨能源 (綠能) 計畫，提供再生能源稅收減免與零碳工業政策等計畫，並承諾在 2035 年讓美國發電廠達成無碳發電，用風力或太陽能取代煤炭發電廠，並在 2050 年進一步禁止交通、暖氣等方面使用化石燃料，成為 100% 採用再生能源的經濟體。拜登將美國能源政策由石化轉向綠能，獲得民意高度的支持。

聯邦全球高息策略基金經理人陳昶宇進一步指出，各國近期接力承諾將在新能源領域展開更多投入，歐盟在今年的復甦計畫中涵蓋約 1500 億歐元綠色經濟和能源轉型領域的投資方案；而即將正式就任美國總統的拜登，其新能源政策更是大受矚目。預期今年最熱題材將是與永續能源密切相關的綠能產業，而拜登主推的電動車產業也有望帶動全球半導體、IC 設計、車用電子需求上升，投資人可多加留意相關產業動向。

永豐全球多元入息基金經理人李暢也表示，去年擺脫疫情面影響後，美股、台股等市場指數創新高，而在產業類股表現上，半導體等科技股，及潔淨能源股等表現也獨霸各產業，這也是去年基金操作上貢獻度較大的配置部位，這兩大產業的長線趨勢持續看好，擁有消費需求面與拜登上任新政策支持，然而在股價攀創新高之際，類股輪動將取代單一產業一枝獨秀的表現。

產業方面，陳昶宇指出，自疫苗有效性成果公布後，在美國 S&P 500 成份股中，以 2020 年漲幅落後的能源、金融、工業與地產類股反彈最為強勁，加上景氣復甦帶動資產管理需求，預期今年金融產業有望延續漲勢。此外，2021 年手機 5G 滲透率持續提高，可望帶動換機潮，並推升 5G 相關產業行情。

展望後市，陳昶宇表示，長線除了看好金融、傳產、風電等高股息產業與半導體外，亦看好受惠於疫情帶動的遠距醫療。整體而言，市場動能仍強勁，而現今已進入營收公布期，投資人可留意營收表現較佳產業進行布局，後續則須留意國際情勢與疫情變化。

但也因為指數頻頻創高，選股難度與介入時間點都更難掌握，永豐投信指出，2021 年全球經濟復甦的節奏加速，然在各國金融市場持續攀創新高之際，小資族擔心買在高檔、又恐怕錯過市場再攻高行情，去年表現穩紮穩打的全球平衡組合基金，正適合提供小資族於金牛年進可攻、退可守的投資選擇。

