家登去年12月、全年營收同創高 全年達25億元

EUV 光罩盒廠家登 (3680-TW) 今 (8) 日公布 2020 年 12 月營收 3.59 億元，月增 114.61%，年增 29.45%，第四季營收 7.16 億元，季增 28.32%，年減 0.28%，累計 2020 年營收 25.04 億元，年增 5.57%；受惠晶圓代工、記憶體廠不斷導入 EUV(極紫外光)技術，家登 EUV 光罩盒出貨暢旺，推升去年 12 月、全年營收皆寫新高。

家登 2020 年 12 月營收 3.59 億元，其中，半導體本業約 3 億元，與去年同期成長 72%，占營收比重提升至 83%，法人看好，隨著家登半導體營收比重持續走揚，獲利也可望進一步提升。

家登去年以來為滿足客戶需求，積極擴建 EUV 光罩盒產線，並導入自動化設備，期望提升良率與效率，建置完成後產能估較先前逾倍數增加。

家登近期也與美商英特格 (Entegris) 達成和解，雙方簽訂保密授權協議書，家登將能取回擔保金 9.79 億元，預計用於充實營運資金，專注半導體本業發展，市場認為，隨著專利訴訟落幕，對產業有正面效益，也有助雙方業務發展。

家登也為拓展公司營運版圖以及因應市場需求，以現金 7000 萬元對價收購昇和精技 100% 股權，併購後將取得新設備技術、相關產品代理業務，期望擴大業務範圍。