【日盛投顧】指數再創新高

◆盤勢分析

1. 台股目前在 5 日線 (15,112 點)、10 日線(14,827 點)、月線(14,535 點) 之上，開高震盪，尾盤收高，最終以上漲 249.95 點，漲幅 1.64%，收在 15,463.95 點，成交金額為 3,982.39 億元。三大法人合計買超 222.55 億元，外資買超 197.15 億元、投信賣超 9.31 億元、自營商買超 34.71 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量增，結構佳，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

(2)、均線：支撐為 15,000 點附近，壓力為 15,700 點附近。

(3)、技術指標：KD 向上，K 值高於 80，短線偏多，慎防技術性回檔。

3. 櫃買指數漲幅 0.48%，收在 187.02 點。支撐為約 184.2 點附近，壓力為 190 點附近，KD 交叉向上，K 值高於 80，短線偏多格局。

4. 觀盤重點：指數再次創新高，預計呈現偏多格局，沿五日線走強，波段關鍵在於月線趨勢揚升，因此不破月線支撐，且可將持股比重維持至六成以上，留意後續量能是否跟上，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、內需、金融等族群。

結構被動元件、IC 設計、記憶體、航運等走強

1. 航運：近期運價持續走揚，加上 2021 年產業供需結構有望調整，相關個股如 2603 長榮、2615 萬海、2609 陽明、2612 中航等營運有望受惠。

2.IC 設計：驅動 IC 市況熱、IC 設計產能需求穩定，相關個股如 2454 聯發科、6415 矽力 KY、5269 祥碩、3034 聯詠等後勢營運相對有利。

3. 記憶體：國際大廠財報優於預期，激勵族群表現，相關個股如 2408 南亞科、2344 華邦電、2337 旺宏、4967 十銓等股價揚升。

4. 被動元件：受惠於 5G、PC、伺服器及電動車等市場需求強勁，被動元件市況見熱絡，相關個股如 2327 國巨、6284 佳邦、2492 華新科、6173 信昌電等股價走漲。