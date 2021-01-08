至上處分拓達股權 拿回三星中國全產品線代理權與客戶

記憶體通路大廠至上 (8112-TW) 今 (8) 日召開重訊，說明子公司高照國際擬處分轉投資拓達電子 50% 股權予韓國 SAMT 公司，預期轉讓完成後，至上旗下的高照國際，將恢復取得三星全產品線在中國地區的代理權，並同步取得中國手機品牌大廠訂單。

至上指出，此次轉讓價格依規定取得專家出具鑑價報告，以及會計師覆核意見做為價格合理性佐證，暫以去年 12 月 31 日拓達自結報表的淨值作為交易價格參考，交易金額約 6926.3 萬美元。

至上指出，三星 2011 年啟動旗下代理通路商整合計畫，公司透過旗下高照國際與韓國 SAMT Co.,Ltd 簽訂合資協議，雙方各自出資 1500 萬美元，成立拓達電子，負責三星在中國地區的零組件代理業務，而高照將依持股比例認列轉投資收益。

至上看好，高照此次轉讓股權後，將恢復取得三星全產品線中國地區代理權，同時一併取得中國主要手機品牌客戶訂單，既有業務包括 IDH 手機代工、面板廠、LED 等業績不受股權轉讓影響。

此外，至上為強化高照資本結構，除了對高照增資外，也在去年 11 月與台灣銀行等九家銀行簽訂聯合授信 1.2 億美元，逐步朝財務及業務獨立運作的模式發展，期望在資金充裕支援下，有助推展大中華地區業務，未來也不排除將高照獨立走向資本市場，創造更穩定的營收成長與獲利，追求全體股東最大利益。