遠距商機帶動 鼎炫去年營收23.61億元創新高 年增27.23%

專業 EMI 材料及衡器製造商鼎炫 - KY(8499-TW) 受惠疫情帶動遠距商機，挹注旗下 EMI 材料事業營運動能強勁，2020 年全年營收 23.61 億元創新高，年增 27.23%。

鼎炫 - KY 今 (8) 日公布 2020 年 12 月 2.16 億元，月減 4.75%，年增 22.98%，2020 年第四季營收為 6.86 億元，創單季歷史次高，季減 4.87%，年增 35.09%，而 2020 年全年營收 23.61 億元創新高。

鼎炫 - KY 去年全年營收繳出亮麗成績，主要受惠 EMI 材料事業銷售表現隨著遠距商機需求激增，以及線上個人娛樂宅經濟挹注下，帶動主要客戶在筆電、平板 EMI 材料訂單出貨強勁。

此外，鼎炫 - KY 也持續投入新款材料產品研發、新應用及新客戶接單拓展同步展現成效，包括 2020 年切入美系客戶桌上型電腦、無線充電模組等材料應用以及陸系面板供應鏈等，推升 2020 年 EMI 材料事業營收較 2019 年明顯成長，帶動集團整體營收成長。

展望 2021 年第一季，鼎炫 - KY 持審慎樂觀看法。由於目前全球疫情致使歐洲各國陸續採取封城措施因應，將有機會推升居家辦公、遠距教學需求持續高漲，尤其，目前主要客戶陸續推出新機種，有助於挹注集團旗下 EMI 材料事業維持穩定接單。

另一方面，衡器事業近期接單及出貨情況已逐漸回溫，旗下 T-Scales 衡器自有品牌更陸續推出智能衡器產品，結合產品追溯、AI 人工智慧辨識菜品、秤重打印、第三方電子支付、交易數據採集管理、市場宣傳與政令宣導等多元功能，可望帶動中國農改超商機持續發酵並創造新一波銷售動能。

鼎炫 - KY 2020 年前三季稅後純益 5.32 億元，每股純益 10.42 元。