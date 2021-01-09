〈熱門股〉耀登5G、車用迎爆發 續寫新高價

天線元件及測試廠耀登 (3138-TW) 受惠車載新品發酵以及 5G 發展，將帶動天線及模組出貨迎來爆發，近期股價連 7 根漲停，本周大漲近 6 成，收 251 元續寫新高。

耀登車載天線從後裝市場進展到前裝市場，除了拿下中國第一大電動車廠外，還有中國本土汽車品牌，日系的豐田、日產等，新品今年開始出貨，對營收貢獻將逐步發酵。

此外，隨著工控客戶 Zebra 市占率持續提升、5G 小基站的陣列天線模組也可望開始出貨，天線及模組將成為今年營運成長主要動能，測試業務及設備量測也可望受惠 5G 發展持續成長、訂單能見度佳。

耀登自去年 12 月 25 日聖誕節至今，獲外資連續 10 個交易日買超共 1126 張，也推升此波股價上漲，最近 7 個交易日更是天天漲停，若以耀登 12 月 11 日以參考價 46 元轉上市計算，至今不到 1 個月股價已經翻了 5.5 倍。

耀登原先預估去年 12 月會因為歐美耶誕假期營收回落，但在需求強勁下，營收逆勢衝上 1 億元，月增 8.3%、年增 20.1%、全年營收 11.28 億元，年增 23.8%，則為歷年新高。