〈台股風向球〉漲價狂風一波波 震盪中墊高行情

過去一周台股元月行情快速發酵，周漲多達 731 點，並收最高 15463.95 點，資金行情和軋空行情雙雙爆發，法人指出，漲價題材持續炒熱市況，海運運價飆翻後又有鋼價大漲，接下來還有被動元件喊漲、中國晶片業也掀漲價潮，本周仍可望維持類股輪動、偏多震盪墊高。

法人認為，近來漲價題材推升相關族群飆漲，海運後又有鋼鐵、被動元件和半導體，均反映市場供應不求的強勁基本面，各類股輪番漲的格局無虞。

法人提醒，居高思危的氣氛轉濃，近期大盤上沖下洗的程度更劇烈，須留意任何消息面影響，本周大事為台積電 1 月 14 日召開法說會，以及大廠陸續公布去年財報。

事實上，國際疫情仍相當嚴峻，鄰近我國的日本繼去年 4 月 7 日以來，第二度發布緊急事態宣言，8 日起生效將為期 1 個月；而加拿大連續 2 日新增超過 8000 例確診，魁北克省更於 9 日起實行宵禁 1 個月，是加拿大首見封城。

同時，除了英國和南非相繼傳出變種病毒，外媒報導美國恐已出現本土的美國變種病毒，傳染力可能高出 50%，相關訊息對接下來一周美股影響有待觀察。

法人認為，樂觀搭上元月行情之際，仍須慎防疫情利空訊息對美股、台股的衝擊，上周五美股三大指數續創高，僅費半指數翻黑，原因在於美國即將上任的總統拜登表示，正計畫推新一輪數兆美元紓困計畫，對美國人紓困金將增至 2000 美元、同時擴大失業保險範圍，接下來需高度關注拜登的政策訊息。

另一方面，國內重頭戲是台積電將於 1 月 14 日召開法說會，不少外資已提前將其目標價提高至 600 元之上。

此外，美國消費性電子展 (CES) 本周將登場，今年採線上舉辦，以人工智慧、車聯網 / 自動駕駛、5G 通訊、機器人、虛擬實境 (VR) 擴充實境 (AR) 兩者融合而延展的實境 (XR) 作為五大主題，被視為今年主要產業趨勢，有利相關電子族群表現。

整體來看，隨著台積電、聯發科和鴻海等權值股近期強勁上攻，護國群山成型，再加上資金維持各族群健康輪動，法人認為，熱錢將持續挹注股市活水，只要近期短線未見持續性回檔前，均無須過度憂慮。