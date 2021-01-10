亞弘電因應市場需求擴大 今年台、菲新產能陸續開出

亞弘電 (6201-TW) 去年電子音訊產品市占攀升，且高階產品出貨增加，加上疫情推升醫療保健產品出貨成長，2020 年全年營收 35.12 億元創 6 年來新高，亞弘電除在台南廠持續擴廠，投資 375 萬美元的菲律賓新廠也將投產，新產能有助亞弘電持續訂單。

事實上，疫情推升宅經濟發酵，推升音訊直播市場及線上音樂創作交流，是亞弘電在電子音訊產品營運上升的有利利基。

亞弘電電子音訊產品占營收比重逾 60%，小家電及家庭醫療保健產品約 40%，2021 年上半年對於電子音訊產品的接單仍強勁，現有產能仍無法滿足客戶需求，同時，上游塑化原物料報價上揚、貨櫃海運價格走高及新台幣升值因素下，亞弘電擬針對新訂單，擬再與客戶協商調高價格。

亞弘電在台灣台南廠持續擴廠，除 2020 年完成的新增生產線之外，今年將再投入擴充產能，有助產能增加 33%，而在海外新布局，亞弘電切入菲律賓在馬尼拉南方工業區新設立的廠區，預計今年第二季投產，可助益台灣廠移轉部分人力需求較高的產品製程到菲國生產，台南廠將能再騰出空間，規劃下一階段的高階產品新產能。

同時，亞弘電家庭醫療保健產品在 2020 年因疫情爆發，出貨明顯的成長，亞弘電乘勝追擊，進一步開發其他非侵入性的產品上市。

亞弘電 2020 年前三季稅後純益 2.12 億元，每股純益 2.38 元，第四季營收 10.71 億元，年增 54.4%，在業績有利挹注下，全年每股純益可望改寫 4 年來新高。