台積電法說、CES展登場 本周大事預告

晶圓代工龍頭台積電本周四 (14 日) 將召開法說會，市場關注公司對今年營運展望、先進製程進度及海內外設廠進度等，美國消費性電子展 (CES) 本周也將首度以線上方式舉行，包含輝達、超微等國際大廠都將參與，並聚焦 5G、電動車等科技應用發展，以下本周重要大事預告：

台積電法說 14 日登場 聚焦展望、庫存、設廠計畫

晶圓代工龍頭台積電周四 (14 日) 將召開去年第 4 季法說，預期市場除將關注台積電 5 奈米、3 奈米等先進製程進度，公司對今年產業與營運展望外，也將進一步關注公司對通路庫存看法，及海內外布局設廠進度。

台積電日前也公告去年 12 月營收 1173.65 億元，月減 6%、年增 13.6%，第 4 季營收 3615.32 億元，季增 1.43%，年增 13.97%，符合財測預期，去年全年營收 達 1 兆 3392.55 億元、年增 25.2%；受惠先進製程、成熟製程同步滿載，台積電單季、年營收再度寫下新紀錄。

台積電營運表現亮眼，外資也相繼翻多喊買，市值衝破 6000 億美元大關，達到約 6297 億美元，超越波克夏與阿里巴巴，躍居全球第九大、逼近騰訊。

美國最大消費性電子展 CES 1/11-1/14 登場

美國消費性電子展 (CES) 本周登場，因應新冠肺炎 (COVID-19) 影響，將在 1 月 11 日到 1 月 14 日首度以線上展方式舉行，主辦單位預估，今年將吸引逾 15 萬人次線上參與，除超微、輝達、三星等國際大廠外，台灣方面，包含工研院、品牌廠華碩、宏碁、微星等也將參與或在展期自辦發表會、推出新品。

CES 至今舉辦超過 50 年，為全球科技業指標性展會，每年吸引全球 5000 家企業參展，今年雖受疫情衝擊破天荒改採線上舉行，不過主辦單位預期以數位型態呈現，將可使全球參與者透過網路即時觀看，今年展會主題則仍聚焦在 5G 通訊、AI 人工智慧、自駕車、智慧醫療、新創等主題。

聯發科周一將公布去年 12 月營收 估全年衝破百億美元

上市櫃公司本周將全數完成去年 12 月營收公告，其中，IC 設計大廠聯發科預計周一 (11 日) 公告去年 12 月營收，屆時去年第 4 季、全年營收也將出爐，法人看好，聯發科去年全年將衝破百億美元大關。

聯發科近期持續布局高階市場，預計最快今年首季、農曆年前，將推出 5G 旗艦級晶片，與高通日前問世的驍龍 888 系列一較高下，研發方面，聯發科預估今年研發費用將再高於去年，在強化研發競爭力下，營收可望續創新高，今年營收將續站穩百億美元大關。