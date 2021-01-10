再對中國出招 美國務卿：取消美台交往限制

距川普卸任僅剩最後幾天，美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 周六 (9 日) 宣布解除「美台交往限制」，預計持續加深華盛頓與北京的緊張關係。

龐培歐在聲明中表示，幾十年來，美國國務院對美國外交官、軍人和其他官員與台灣同僚的互動，製定了複雜的內部限制，美國政府單方面採取了這些行動，以安撫北京的共產黨政權。「今天，我宣布我將取消所有這些自我施加的限制。」

龐培歐說，美國政府與世界各地的非官方夥伴保持著關係，台灣也不例外，美台關係沒有必要也不應自我設限。

經常批評中共的龐培歐說，美國國務院先前以國務卿名義授權發布的所有關於台灣的「聯繫準則」，行政機構現在都可視為無效。

此舉似乎是龐培歐和川普的共和黨政府，努力對中國採取強硬態度的又一措施，民主黨總統當選人拜登預定於 1 月 20 日就職。

台灣駐美代表處對此表達感謝，認為這項宣布充分反映台美關係的強勁與深度。

華盛頓戰略與國際研究中心智庫的亞洲專家 Bonnie Glaser 表示，限制措施的例子包括台灣官員無法進入國務院等等，因此開會只能選擇於旅店，拜登政府對川普政府在執政最後幾天做出這樣的政策決定感到不滿。