【袁志峰專欄】電訊股沽壓已消，可伺機買入

今天推介 - 中國移動 (941), 上日收市 $41.50

1) 股市前景

美國疫情嚴峻，民主黨控制兩院，推行較市埸預期更積極的財政政策概率上升，刺激美股以及環球股市創新高，美元疲弱。港股也在尋頂階段，外圍股市調整是主要風險。上周港股通南向資金淨買入高達 655 億元 (包括 215 億元中國移動(941) 股份)，而 12 月全月淨買入為 602 億元，反映買盤相當積極。筆者維持後市向好的判斷，建議趁回調買入優質股份。

今天推介是中國移動 (941) — 中國最大電訊營運商。去年首 9 個月收入同比增 1.4%，盈利同比跌 0.3%。去年 6 月底持有淨現金 4100 億元人民幣，等同每股 24.0 港元或去年股息的 7 倍。自美國於去年 11 月 13 日公布制裁包括中國移動在內的 31 間中資公司後，中國移動的股價已累跌 17%，現時被動指數基金沽壓已消化，再下跌空間有限。2021 年首 5 天，國內投資者透過港股通渠道淨買入 215 億元股份，估計平均買入價為 43.6 元，較上周五收市價高 5%。2015 至 2019 年度每股派息(撇除特別股息) 為 2.721、2.732、3.205、3.217 及 3.250 港元，年復式增長率 4.5%，高於通脹率。過去 12 個月共派息 2.941 元人民幣或 3.253 港元，受人民幣升值影響，股息率已升至 8.5 厘，市盈率 6.7 倍，市賬率 0.63 倍，估值便宜，對長線投資者具吸引力。維持買入建議，6 個月目標價 50 元，止損價 39 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 82 點，隨後輾轉上升，最多升 372 點，收報 27878 點，升 329 點或 1.2%，成交額連升 5 日至 2703 億元，上月日均成交額為 1405 億元。港股通南向資金淨買入 135 億元 (包括 111 億元中國移動(941) 股份)，今月以來累積淨買入增至 655 億元。全周計，恒指升 2.4%。

藍籌股 37 升 14 跌 1 持平。市傳與百度合作發展電動車，吉利汽車 (175) 漲 20%，是表現最好藍籌。其次是創科實業 (669) 及舜宇光學 (2382) 升逾 4%。百威亞太 (1876) 及九龍倉置業 (1997) 升逾 3%。中國移動 (941) 跌逾 4%，是跌幅最大藍籌。中海油 (883) 及中石油 (857) 跌逾 1%。

恒生科技指數升 2.7%，成份股 21 升 9 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，京東健康 (6618)、網易(9999) 及美團 (3690) 分別升逾 6%、5% 及 3%，京東 (9618) 跌 1%。中芯國際 (981) 漲逾 10%，是升幅最大成份股。微盟集團 (2013) 及金山軟件 (3888) 升逾 6%。中興通訊 (763) 升 4%。易鑫集團 (2858) 跌 4%，是表現最差成份股。全周計，恒生科技指數升 2.4%。

板塊方面，物管、汽車、手機、軟件、食品、啤酒及體育用品股跑贏大市。恒大物業 (6666) 升 26%，碧桂園服務 (6098)、中海物業(2669) 及永升生活服務 (1995) 升 9%-15%。長城汽車 (2333)、東風集團(489) 及廣汽集團 (2238) 升 3%-5%。統一企業中國 (220) 及康師傅 (322) 升逾 9% 及 4%。華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 皆升逾 4%。波司登 (3998) 升 5%。電訊及基建股下跌。中國電訊 (728)、中國鐵塔(788) 及中交建 (1800) 跌逾 3%。

周五上証指數平開，全日弱勢震盪，收報 3570.11 點，跌 0.2%。深証成指跌 0.2%，科創 50 指數跌 0.2%。滬深兩市總成交約 11300 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 900 億元。滬深股通北向資金淨買入 206 億元，今月以來累積淨買入 191 億元。全周計，上証指數升 2.8%，深証成指升 5.9%。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國勞工部公布，去年 12 月非農業職位減少 14 萬個，為 8 個月以來首次下跌，市場原先預期增加 7.1 萬個；失業率為 6.7%，預期為 6.8%。(信報)

4) 個股訊息

據銷售文件披露，海底撈 (6862) 股東以每股 62.2 元至 64.2 元，配售該公司 7500 萬股，套現 46.65 億至 48.15 億元。每股作價較周五收市價 68.2 元，折讓 5.9% 至 8.8%。(信報)

福耀玻璃 (3606) 公布，董事會通過議案，建議以特別授權新增發行及配售不超過約 1.01 億股 H 股，佔公司已發行 H 股總股數的 20%，以擴大 H 股投資者基礎及優化公司資本結構等。(信報)

舜宇光學 (2382) 公布，去年全年，手機鏡頭出貨量 15.3 億件，按年增 13.9%。期內，車載鏡頭出貨量 5617.4 萬件，按年增長 12.1%，手機攝像模組出貨量 5.93 億件，升 9.7%。(信報)

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