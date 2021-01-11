【中信投信】新興亞股牛氣沖天 外資大補台股

上周美國民主黨拿下喬治亞州兩席參議員，確認完全執政，市場預期財政刺激將加碼推出，上週五美股主要指數如標普 500、納斯達克等皆收紅。2021 年剛剛開展，下一輪資金行情有望起舞，新興市場牛氣沖天，上週整體漲幅高達 5%，尤其南韓股市，繳出 9.7% 的驚人漲幅，泰國、越南、台股上周漲幅皆在 5% 以上。資金流向來看，外資大舉灌進台、韓股市。台股上周吸引 27.1 億美元淨流入，為 2005 年 7 月以來，單周最大淨流入！上周南韓股市淨流入僅次於台股，受追捧 8.4 億美元。東協主要經濟體除菲律賓漲勢僅 2.1%，整體來說亦欣欣向榮。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，過去 5 個交易日，台股牛氣奔騰，不僅一口氣衝破萬五，大漲 743 點，價量齊揚，成交量也刷新紀錄；上周五收盤，台股加權指數位於 15463.9，處於萬五、萬六的中線，萬六突然不再顯得遙不可及。

周俊宏強調，去年 11 月底曾經提出「國際政治不確定性下降、熱錢不能停、經濟基本面強勁復甦」等 3 項利多，勾勒台股形成完美多頭的遠景。而今回頭檢視，國際政治不確定性下降、經濟基本面強勁復甦仍成立，而民主黨的完全執政雖非當初預料，但完全執政將導致更多紓困方案推出，市場熱錢可能比當初預期還熱；也就是說，整體而言，台股仍具向上挺進的樂觀空間，惟短期難以避免高檔震盪，投資人追高宜謹慎。

周俊宏指出，今年電動車將是今年台股最值得期待的題材之一，全球電動車龍頭特斯拉最近大幅降低在中國的電動車售價，研究預期今年特斯拉的銷量應該可以翻倍到一百萬台，在中國大力以政策補貼電動車的前提下，整體電動車銷量有望呈現爆發性成長。近期，蘋果電動車也露出風聲，雖然新品可能是 2024 年的事，但預計屆時受惠的供應鏈將與特斯拉供應鏈高度重疊，因此長線來說，相關供應鏈的表現頗具期待空間。

越南股市部分，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南從去年中守住疫情防線後，經濟基本面回穩，股市一路穩穩上漲，過去一年來胡志明指數漲幅逾 20%。雖然去年至今年以來，外資對越南股市皆為淨流出，但近期受惠美元走弱，外資有機會再度回流，長期而言，對越股展望相對樂觀。

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