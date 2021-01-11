【永豐期貨】資金行情火熱 台股尾盤急拉再創新高

期貨走勢

台指期週一上漲 80 點至 15531 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 26.3 點，電子期逆價差擴至 - 2.21 點，金融期逆價差擴至 - 6.28 點。現貨部分，三大法人賣超 19.07 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2604 口至 - 5032 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 3518 口至 - 18844 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3397 口至 - 18623 口。

上週五勞工部報告顯示，12 月非農就業人數減少 14 萬人，為去年 4 月以來首度減少，劣於市場預期，失業率維持 6.7% 不變。市場預期將有更大型的紓困計畫，美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.18%，標普 500 上漲 0.55%，那斯達克上漲 1.03%，費半指數下跌 0.02%。台股今天多於平盤上下震盪，但最後半小時尾盤急拉再創新高，加權指數終場大漲近 100 點、收最高 15557.3 點。權值股來看，台積電今天早盤拉回修正，但尾盤獲買盤進駐再度創高，終場上漲 0.69%，收最高 584 元，聯電竹科廠區上周發生跳電，影響少量產能，目前大致已完成復工，今天終場上漲逾 4%，收 50 元，其他如 DRAM、被動元件、車用電子及航運類股輪漲，帶領台股連續 10 個交易日頻創歷史新高台股，資金及嘎空行情依舊，多頭格局不變，投資人勿隨意猜頭，並後續關注量能變化，若回檔修正，不宜爆出大量。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15400 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.48 降至 1.45。VIX 指數上漲 1.24 至 23.76。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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