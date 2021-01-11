虹揚-KY去年12月營收創30個月新高 加入鴻海電動車平台聯盟添想像

二極體廠虹揚 - KY(6573-TW) 今 (11) 日公告 2020 年 12 月營收 1.81 億元，月增 7.26%，年增 9.03%，第四季營收 4.84 億元，季增 12.04%，年增 4.09%，累計 2020 年營收 16.1 億元，年減 9%；受惠疫情趨穩，前端原物料缺料以及市場需求強勁等因素，虹揚 12 月營收創下 30 個月以來新高。

展望後市，虹揚看好，公司已加入鴻海 (2317-TW) 發起的 MIH 電動車開放平台聯盟，將把握電動車商機，挹注營運，對於今年抱持審慎樂觀態度，期望營收穩步向上，回到過往水準表現。

發言人程御峰指出，目前市場拉貨力道強勁，公司多種產品封裝產線已滿載，訂單能見度高達八個月以上，營收表現可望逐步看增，近日也甫獲 2020-2021 台灣優良中小企業獎項，並加入鴻海 (2317-TW) 發起的 MIH 電動車開放平台聯盟。

虹揚近期除了投入 MOSFET 領域，日前也發表首款碳化矽蕭特基 (SiC Schottky) 二極體，由於其具備高耐壓、高導熱等特性，有利大功率、高溫的使用狀態，同時具備低反向漏電流、低正向壓降、高浪湧能力，適用 PD 快充、SMPS 電源供應器等，需要高結溫應用及連續導通模式的產品。