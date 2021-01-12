川普下台倒數8天！美眾院發動第二次彈劾程序

美國眾議院即將啟動川普彈劾程序，週一 (11 日) 眾議院提出了一項彈劾條文，並計畫本周對此進行投票，如果彈劾成功，川普可能成為美國史上首位遭彈劾兩次的總統。

上週三 (6 日) 川普推文喊話永不放棄、永不認輸後，川普支持者失控闖入國會大廈爆發流血衝突，民主黨認為，川普此舉有煽動民眾暴力的嫌疑，將以超乎尋常地速度對川普進行第二次彈劾。

美國眾院民主黨週一提出一項彈劾條文，指控川普煽動叛亂，破壞政權和平交接，犯下重罪和輕罪。

民主黨議員拉斯金 (Jamie Raskin)、眾議員西奇裡尼 (David Cicilline)、眾議院民主黨籍議員劉雲平 (Ted Lieu) 主導發動本次彈劾案，有至少 210 名眾議院議員連署支持,

眾議院可能會在本週晚些時候投票通過彈劾川普，眾議院 (共和) 少數黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 表示，彈劾案將分裂整個國家。

當選總統拜登將於 1 月 20 日宣誓就職，但民主黨可能推遲將彈劾條文送至參院。

拜登新政府成立之初，將會把重點放在確認內閣成員和紓困法案，眾議院民主黨黨鞭柯裡本 (James Clyburn) 表示，眾議院可能會推遲向參議院提交彈劾條文，直到拜登上任過百日後。

屆時新參議院中，民主黨和共和黨席位各半 (各 50 位)，若要通過彈劾門檻，將需要 17 名共和黨員支持，才能達到所需的三分之二 (多數) 門檻。

就算參院通過彈劾案，那時川普早已下台了。然而，這可能會阻止川普再次當選美國總統。(川普此前曾傳出與多名身邊人士討論有意在 2024 年再次參選總統。)

參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 和民主黨籍眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 上週四呼籲，副總統 (彭斯) 和川普內閣成員援引憲法第 25 修正案，讓川普提前下台。

眾議院議長佩洛西週一再次重申，援引第 25 修正案是罷免川普最有效方法。如果這些單位不採取行動，眾議院將進行彈劾程序。