盤前財經大事搶先讀2021年01月12日

今日操盤前瞻

暫停交易：生展、金穎生技

法說會：可成、浩鼎、瑞基、藥華藥

除權息：永昕

藍色浪潮襲來！額外刺激與資產後市展望 華爾街這樣看

新冠疫情持續蔓延之際，民主黨的全面執政使華爾街紛紛押注高支出、高通膨以及高經濟成長的預期，以下是市場觀察家對潛在刺激措施及對跨資產影響的看法。閱讀全文...

經濟復甦優於預期 Fed 官員：最快或於 2022 年下半年升息

亞特蘭大聯準銀行主席 Raphael Bostic 周一 (11 日) 表示，由於疫情爆發至今美國經濟復甦的速度比預期快，升息的速度可能也會比預期的更快，或許最快 2022 年下半年升息，早於大多數聯準會 (Fed) 成員認為的至少等到 2023 年。閱讀全文...

聯發科去年 Q4 營收微幅季減達財測上緣 全年衝 3221.46 億元創新高

聯發科 (2454-TW) 昨 (11) 日公布 2020 年 12 月營收 324.29 億元，月減 3.31%，年增 46.81%，寫同期新高，第四季營收 964.05 億元，季減 0.9%，年增 48.98%，累計 2020 年營收 3221.46 億元，年增 30.84%；聯發科去年第四季受惠行動運算、物聯網及智慧家庭平台客戶拉貨力道持強，營收達財測上緣，全年則衝歷史新高。閱讀全文...

電信三雄獲利大洗牌 中華電拿下三冠王 遠傳單月首超車台灣大

電信三雄昨 (11) 日公布去年營運表現大洗牌，中華電 (2412-TW) 睽違 8 年重返獲利王寶座，去年 12 月每股純益 0.36 元、第 4 季 1.06 元、全年 4.31 元拿下三冠王；值得注意的是，遠傳 (4904-TW)12 月 EPS 0.19 元，單月首度超車台灣大 (3045-TW) 0.14 元。閱讀全文...

盛群 MCU 獲現代汽車採用 有望同步切入 Apple Car 供應鏈

盛群 (6202-TW) 搭上電動車熱潮，旗下微控制器 (MCU) 產品已獲得南韓汽車大廠現代 (Hyundai) 採用，導入現代汽車的音效模組。同時，蘋果 (AAPL-US) 傳出與現代汽車攜手研發 Apple Car，盛群可望隨之打入供應鏈，成台灣 IC 設計廠第一家浮出檯面，搶搭 Apple Car 熱潮的業者。閱讀全文...

台股飆高 散戶大軍交易人數突破 338 萬 八年來新高

台股去 (2020) 年在權值股王台積電 (2330-TW) 帶領指數站上歷史新高 14732 點亮麗封關，指數創高也提高投資人進場意願，根據證交所統計，截至去年第 4 季，單季金額超過 5 億元的大戶或與成交金額低於 1 億元散戶交易人數分別達 2041 人、338 萬人，同步創下 8 年來新高。閱讀全文...

我受僱員工前 11 月實質總薪資突破 53K 創同期新高

主計總處昨 (11) 日公布 11 月工業及服務業薪資統計結果，前 11 月全體受僱員工實質總薪資 53173 元，年增 1.73%，首次突破 53000 元並創新高，其中，實質經常性薪資 41516 元，也首度突破 41000 元，年增 1.78%，增幅則是 20 年來同期最高。閱讀全文...