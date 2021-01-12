不再唱衰美元！大摩放棄短期做空策略、富國預測近期翻轉

摩根士丹利 (大摩) 分析師放棄近期美元貶值的預測，理由是美國可望大幅擴充財政刺激，將帶動美國公債殖利率上升。富國證券更預測，美元短期即將翻轉。

大摩全球總體策略主管 Matthew Hornbach 周一說：「現在起我們不再為美元貶值布局，原因是財政政策、貨幣政策和通膨的展望，都存在不確定性。」

彭博美元現貨指數在截至周一的三天內，交出去年 9 月以來最大漲幅，主因美國 10 年期公債殖利率一路攀升、抵達去年 3 月來最高水準，交易員忙著回補空頭部位。

美元自去年第 1 季觸及近年高點後一路走軟，至今回貶 14%，去年底華爾街主流看法是，美元在新的一年將會繼續走軟。

大摩過去九個月以來大多時候都看衰美元，但現在已經出清做空美元 / 歐元和美元 / 加幣的部位，並建議投資人做空英鎊 / 挪威克朗，或考慮做空瑞士法郎 / 加幣。

Hornback 表示，大摩對美元看法轉為「中性」，因為美國財政刺激機率提升，而且市場簇擁之下，對美元信心增強，大摩也正在等待是否出現「看多」美元的訊號。

大摩指出，民主黨在喬治亞州取得決勝席次，代表最快本季可能出現多達 1 兆美元的額外紓困計畫，除此之外，聯準會 (Fed) 可能討論貨幣政策正常化。

Hornback 說：「這兩個因素讓我們驅除基於低殖利率而廣泛不利美元的假設。焦點轉移到美國新財政政策之際，美國實質殖利率和美元正走在觸底的過程」

不只大摩，富國銀行證券策略師周一也表示，「美元疲軟似乎開始疲乏，短期翻轉即將到來。」

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