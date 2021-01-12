紅馬-KY將補繳近1億元所得稅 認列去年財報

紅馬 - KY(2928-TW) 去年 12 月合併營收繳出創單月新高佳績，反映日本故鄉納稅業務旺季的挹注，並使全年合併營收成功轉為正成長，不過，紅馬指出，依日本法人稅法，需補繳約 3.7 億日幣 (約新台幣 1 億元) 的所得稅費用，將認列在去年財報。

展望 2021 年後，紅馬表示，近期聚焦故鄉納稅業務發展，靜待疫情趨緩，整體營運可望重回成長軌道。

紅馬說明，近日日本國稅局依據日本法人稅法指出，旗下重要子公司於 2019 年認列備抵呆帳所依據的法條並不適用，因此，包含加徵滯納金需補繳約 3.7 億日幣的所得稅費用，預計於收到日本國稅局函文後，依核定金額認列所得稅費用於集團 2020 年合併財表中，

紅馬去年 12 月合併營收 12.38 億元，月增 129.03%，年增 33.06%，創下單月新高，反映故鄉納稅業務的挹注。

紅馬去年簽約自治體回禮的入口網站刊登數年增達 48%，推升故鄉納稅業務營收達 62.6 億元，年增幅 60.3%，彌補受疫情衝擊的伴手禮業務年減約 60% 影響，使全年合併營收仍達 62.61 億元，年增 3.35%。

目前紅馬故鄉納稅「Furusato 360」平台，已與 16 個中大型入口網站、230 個以上的地方自治體合作，共同推廣故鄉納稅業務，展望後市，紅馬仍聚焦相關業務發展，今年將力拚擴大在地方自治體的滲透率。

至於伴手禮業務，紅馬直言，日本政府多次宣布全國進入緊急狀態，導致旅行相關伴手禮業務明顯減少，不過，紅馬已參與日本政府主導的次世代住宅 POINT 電商平台，推動伴手禮網路商城、企業送禮、年菜預購和年節禮品等業務，有助緩和衝擊。