日本最快13日宣布關西三府縣進入緊急狀態

日本首相菅義偉於週二 (12 日) 上午的自民黨高層會議上表示，受疫情擴大影響，有意針宣布關西地區的大阪、兵庫、京都三個府縣進入緊急狀態，最快週三召集專家學者以決定。

日本執政黨自民黨的第一副幹事長山口壯在黨高層會議後的記者會上透露，日本首相菅義偉表示，「在關於以大阪為首的幾個疫情嚴重的府縣，會參考專家意見並視狀況來迅速作出判斷。」有意針對這幾個行政區發布緊急事態宣言。

此外，日本政府也考慮針對愛知、岐阜兩縣發布緊急事態宣言。

大阪、兵庫、京都三個府縣的緊急事態宣言實施時間，應該會與日本首都圈相同，朝 2 月 7 日結束的方向調整。

日本政府在本月 7 日宣布首都圈的東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣進入緊急狀態，實施期間從 1 月 8 日至 2 月 7 日為止，為期一個月。

大阪、兵庫、京都的首長，也在 9 日要求日本中央政來發布緊急事態宣言。如果日本政府決定宣布，包含首都圈的一都三縣 (東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣) 將有七個行政區進入緊急狀態。

愛知、岐阜兩縣的首長也打算在 12 日當天向中央政府提出要求，希望能與大阪、兵庫、京都三個府縣同時進入緊急狀態。