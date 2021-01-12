岡拉克警告比特幣過熱：都在待同一側將會翻船

DoubleLine Capital 執行長，有「新債王」之稱的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 周一 (11 日) 警告，近幾個月大漲的比特幣，可能已經過熱，泡沫可能破滅。

他說：「我不喜歡現在的比特幣，我不喜歡這種好像踩著高蹺一樣的東西。」

岡拉克發表評論之際，比特幣剛由上周末的逾 42000 美元的歷史高點，急速下殺至 33000 美元附近。即使是這樣的跌勢，比特幣過去 1 個月仍然大漲 75%，自去年 4 月 1 日以後，漲幅更高達 380%。

比特幣最近一年走勢 (圖表取自 Coindesk)

比特幣的強彈，主要發生在疫情後，各國政府大推經濟刺激計畫，這引來投資人對通貨膨脹的擔憂，比特幣成為他們考慮的避險資產。

一些專家認為，比特幣的上漲並非沒有理由，但其波動性可能存在。著名的價值投資人 Bill Miller 表示，比特幣的總供應量每年增長不到 2%，由價格的攀高，就可明顯看出需求的成長有多快。

岡拉克承認，比特幣的多頭可能是正確的，他們闡述了比特幣上漲的供需原因。實際上，在去年 1 月，岡拉克也預測比特幣將上漲，可能最高升至 1.5 萬美元。

但現在岡拉克認為，經過一輪飆漲之後，投資人可能變得過於樂觀。

他說，現在很多市場反應已經過度，即使是美元。自 2017 年 1 月以來，岡拉克對美元一直持負面態度，但在當前的價格來看，他轉為中立，美元可能僅略低於當前水準。

岡拉克補充說，有時候人們似乎只待在船的同一側，船沒有辦法那樣運行，「我認為比特幣現在也是這樣。」