整合產能資源 生展入股金穎取得3成股權 躍升最大股東

生展 (8279-TW) 今 (12) 日宣布，為整合研發、設備產能資源，將參與金穎生技 (1796-TW) 私募案，以每股 22.82 元入股，以 11 日金穎收盤價 28.95 元計算，約折價 21.17%，生展將持股金穎 30.08% ，成金穎最大股東。

金穎今日董事會決議發行私募普通股 1200 萬股，募資總金額約 2.73 億元，由生展全數認購，預計 2 月中完成股權交換事宜。

生展發言人吳介尊表示，雙方成為策略聯盟後，第一階段將先進行研發生產相關合作，後續再共同推廣業務搶攻國際市場，再者，金穎優勢在食品原料發酵、生展則在原料藥品、臨床試驗、保健品等，雙方業務可望互補。

金穎生技為微生物整合服務廠商，擁有微生物發酵量產製程放大技術，除具備 2 套 50 噸級及 2 套 55 噸級發酵量產工廠外，去年開始規劃興建獨立廠房，預計購置 2 套 66 噸級全自動發酵設備及下游純化生產線，包括離心、過濾、萃取、濃縮、透析、層析、冷凍乾燥、噴霧乾燥等大型設備，設計也將符合歐美生技產業規範，拓展國際市場。

生展從事原料藥、藥品級乳酸菌素材及特色劑型機能保健品的研發與生產，此投資後成為金穎第一大股東，生展的原料供應來源更加穩定，並可降低未來發酵設備資本支出。

生展表示，雙方可從上游的原料發酵量化生產、到中游的客製化配方設計與特殊劑型製造，及下游產品設計與行銷，為客戶提供一條龍的整合服務。