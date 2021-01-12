Lucid Motors有意SPAC上市 估值可能高達150億美元

知情人士透露，電動汽車初創企業 Lucid Motors 正與前花旗集團 Michael Klein 運營的一家特殊目的收購公司 (SPAC) 談判，希望達成反向合併上市。

知情人士說，這筆交易的價值可能高達 150 億美元。獲得沙烏地阿拉伯主權財富基金支持的 Lucid，目前正與金融顧問合作，並進行談判，談判仍有可能破裂。

此前，已經有多家電動車製造商與 SPAC 達成協議，藉上市擴大規模並籌集資金，來和龍頭特斯拉競爭。

Lucid 表示，公司一直有上市的意圖，但發展的重點，仍然是將其第一款豪華車型 Lucid Air 於春季生產。

Klein 是前花旗集團造雨人 (rainmaker)，透過新式商業活動為公司帶來的經濟突破，他目前擁有兩家 SPAC，其中規模較大的一家 Churchill Capital Corp IV 去年籌集了逾 20 億美元資金。

Lucid 專注於豪華車市場，執行長 Peter Rawlinson 過去曾是特斯拉 Model S 轎車的首席工程師，公司的支持者包括沙烏地阿拉伯的主權財富基金。

這家公司開始創立於 2007 年，原名 Atieva，專注於電池技術研發。至 2016 年，公司開始轉變方向，更名為 Lucid，並開始研發後來成為其主要車型的 Air。

Churchill Capital Corp IV 周一 (11 日) 股價收漲 32%，至 13.2 美元。