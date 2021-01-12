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REIT開放基金架構 發行採雙軌制 資本市場注入新活水

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
REIT開放基金架構 發行採雙軌制 資本市場可注入新活水。(鉅亨網資料照)
REIT開放基金架構 發行採雙軌制 資本市場可注入新活水。(鉅亨網資料照)
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為提供投資人多元投資管道、提升資產管理產業競爭力，並活絡我國不動產證券化市場，金管會今 (12) 日宣布，將修正目前投信投顧法，新增放寬投信可發行 REIT(不動產投資信託基金)，屆時不需要再對外委託建築經紀公司管理 REITs，且目前的銀行信託制也不會廢除，將採雙軌並行；REIT 一旦開放採基金架構發行後，可望為資本市場注入新活水。

金管會表示，參考日本、新加坡及香港等地的不動產投資信託制度，決議開放 REIT 採基金架構發行，新增「不動產投資信託事業」可募集及私募 REIT 金，並與現行信託架構 REIT 併行，未來業者可選擇透過基金架構或信託架構發行 REIT，營運架構將更具彈性。

我國於 2003 年發布不動產證券化條例，允許 REIT 採信託架構發行，由信託業擔任發行主體。2005 年，國泰、富邦、新光三大集團響應政策率先推出，最高峰時期，台灣曾有 10 檔 REIT，但現在僅存 7 檔。

REIT 成立之初，壽險業將不動產信託給銀行，銀行要同時兼顧保管跟運用，管理上常常再委託給不動產管理機構的建經公司，因此之前爭議頻傳，金管會表示，因此觀察日、星、港等均有採基金架構發行 REIT，決議透過開放 REIT 採基金架構發行，期望為我國資本市場注入另一股活水。

金管會表示，基金架構的 REIT 具有四大特點，一、 由不動產投資信託事業擔任管理機構，有利發揮管理專業。二、 透過簡化追加募集程序及確保收益支持等方式，有利基金規模持續成長，並獲取穩健的收益率。三、允許 REIT 進行關係人交易，透過交易方式多元化，以利 REIT 活化資產，並有利提升 REIT 資產配置彈性。四、藉由分離保管及管理責任，有利權責劃分明確，主要是基金架構 REIT 將由不動產投資信託事業專責管理，REIT 資產則由信託業負責保管及監督，有別於信託架構 REIT 是由信託業同時保管及管理運用 REIT，再委任建經公司提供投資建議，將使權責劃分更明確。

金管會表示，REIT 投資標的範圍主要包括不動產、不動產相關權利、不動產相關有價證券等項目；明定 REIT 應至少有一定比率投資於有穩定收入的不動產或不動產相關權利，且每年分配收益應達可分配收益的一定比率。

至於 REIT 由投信發行的話，能否再借錢來買國內外大樓或資產活化買有價證券？金管會表示，並沒有限制投信不能借款，但會限制用途。此次修正草案除將刊登於行政院公報，草案預告後金管會將依行政程序函報行政院審查。

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