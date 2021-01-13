〈稅收統計〉房市交投熱絡 土增稅收連續4個月突破百億元

台商資金回流帶動房市升溫，推升土增稅與契稅連袂成長，根據財政部統計，去年土增稅收共 1133 億元、年增 12%；契稅稅收共 161.47 億元，是 85 年來新高，也較去年同期增加 9.3%。

財政部統計處副處長陳玉豐指出，土增稅去年 12 月實徵淨額 124 億元，連續 4 個月突破百億元，較去年同期增加 25.8%，累計全年稅收 1133 億元，年增 12%。

陳玉豐說，土增稅成長主要與房地產徵起件數增加，挹注稅額進帳所致，去年 12 月徵起件數共 6 萬 7574 件、年增幅 26.7%；累計年土地徵起件數共 63 萬 9986 件，較去年同期增加 4 萬 9488 件、較去年同期增加 8.4%。

觀察各縣市土 12 月增稅收表現，其中以新北市稅收增加 6.1 億元居冠，主要來自於法人間的土地移轉；至於台南市與桃園市分別增加 6 億元、5.9 億元分居第二、第三，其中桃園市主要集中在楊梅區工業用地移轉，台南則是來自於南科的重劃地。

進一步看各縣市全年表現，則分別為桃園市、新北市與台中市，分別來自於工業區、高鐵附近，以及建商土地開發等等土地移轉，進而帶動土增稅收增加。