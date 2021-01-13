〈貴金屬盤後〉市場關注1800美元關鍵價 黃金逆轉收低

週二 (12 日) 交易，黃金期貨價格逆轉收低，延續一週來的疲弱趨勢。此期間投資者押注在疫情過後，隨著拜登在 1 月 20 日就任，將會有進一步財政刺激措施出台。

一些專家將 1800 美元視為黃金的關鍵水準，一旦跌破此水準就意味著黃金可能陷入看跌趨勢。

英國 CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 週二研究報告寫道，「黃金已經連續近一週走跌，如果跌破昨天的低點，就可能朝目標 1800 美元去。」

「黃金度過了一個黯淡的交易日，係因市場波動性一直很低，尤其是美元。」

在上週五最新非農報告顯示，美國就業出現 8 個月來首次下降後，拜登便呼籲「現在」為國民追加提供財務紓困。最新非農報告反映新冠疫情對經濟持續造成衝擊，勞工統計局指出，私營部門和公部門 12 月少了 14 萬人就業。

市場參與者也在觀察國會第二次彈劾川普的發展。川普因上週有煽動暴民襲擊華盛頓國會大廈之虞而遭彈劾。

然而，長期公債殖利率穩定上升不利於黃金的避險買氣，最終可能削弱黃金吸引力。10 年期公債殖利率週二早盤觸及高點 1.186%，最終收斂到 1.15%。

2 月交割的黃金期貨價格下跌 6.60 美元或 0.4%，收每盎司 1844.20 美元。

3 月白銀期貨價格上漲 15.1 美分或 0.5%，收每盎司 25.435 美元。

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