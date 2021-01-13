車用晶片短缺 Honda汽車中國工廠減產

《日本放送協會》(NHK) 週三 (13 日) 報導，車用晶片短缺導致全球汽車製造廠被迫減產，日本本田汽車 (Honda)(7267-JP) 繼日本、北美之後，也將於中國市場實施減產，影響層面持續擴大。

5G 通訊、電腦及遊戲機等的需求量增加，導致車用晶片供給不足、調度困難，並迫使多家汽車製造廠接連實施減產。

在 NHK 報導，《日本經濟新聞》12 日 (週二) 報導，本田汽車在 11 日表示，由於車用晶片短缺，北美工廠將實施減產。針對包含轎車款的銷售主力「Accord」等五種車款，座落在美國與加拿大的四座工廠將實施減產到 1 月底止。詳細減產數量還在確認當中，預估規模達到數千輛。

日本車廠中，目前已知豐田 (Toyota)(7203-JP) 在美國南部的德州工廠、本田汽車在日本三重縣的鈴鹿製作所，以及日產汽車 (Nissan)(7201-JP) 在日本神奈川縣的追濱工廠都決定實施減產，另外速霸陸 (Subaru)(7270-JP) 也正在考慮減產事宜。

此外根據《日本經濟新聞》12 日 (週二) 報導，由於車用半導體短缺，豐田汽車 從 11 日 (週一) 起，在中國的部分汽車產線已暫時停工。

根據報導，豐田與中國企業合資成立的「廣汽豐田」已停止第三產線的汽車生產，導致轎車與 SUV 產量減少。該公司向部分的生意夥伴表示，當前產線暫停四天。